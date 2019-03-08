МИД Франции заплатит 450 тыс евро штрафа за недостаточное количество женщин на должностях
Об этом сообщает газета Le Monde.
Нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году, говорится в сообщении.
Согласно закону от 2012 года, в органах государственной власти должно быть "сбалансированное представительство для управленцев высшего уровня и руководителей отделов на государственной службе".
В МИД Франции квота для женщин составляет 40%, однако в 2017 году в ведомстве на управленческих должностях работали лишь 29%, отмечается в сообщении.
По данным издания, в 2018 году ведомство смогло добиться соответствия квоте: сейчас в МИДе на управленческих должностях работают 39% женщин.
По данным Всемирного банка, Франция - одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами признали Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала большой прорыв в последнем десятилетии.
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