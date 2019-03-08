Мусульмане России надеются, что через 15 лет составят треть населения

8 марта, 2019, 17:15

Председатель Совета муфтиев Российской Федерации Равиль Гайнутдин заявил о существенном увеличении доли исламского населения в стране в обозримой перспективе

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Главком .

"По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане", - сообщил Гайнутдин на научно-практической конференции "История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее", которая проводилась в Госдуме.

Он отметил, что, возглавляя в течение более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, может подтвердить, что "такие прогнозы подтверждаются практикой".