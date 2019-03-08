Мать ехала просто на "красный". Появилось видео сегодняшней аварии в Киеве, где в одной из машин был ребенок

8 марта, 2019, 18:06

"ВартовіЕспресо" получили видео аварии с участием двух женщин, произошедшей в Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Голосеевской

Как оказалось, женщина-водитель на Nissan Tiida поехала прямо на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.

И это при том, что у нее на заднем сиденье находился ребенок.

Следует отметить, что в другой машине, в Audi Q5, тоже находился ребенок. То есть несовершеннолетние были в обеих легковушках.