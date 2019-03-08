Мать ехала просто на "красный". Появилось видео сегодняшней аварии в Киеве, где в одной из машин был ребенок
8 марта, 2019, 18:06
"ВартовіЕспресо" получили видео аварии с участием двух женщин, произошедшей в Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Голосеевской
Как оказалось, женщина-водитель на Nissan Tiida поехала прямо на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.
И это при том, что у нее на заднем сиденье находился ребенок.
Следует отметить, что в другой машине, в Audi Q5, тоже находился ребенок. То есть несовершеннолетние были в обеих легковушках.
- Напомним, в результате столкновения пострадал ребенок , находившийся в Nissan - мальчик был в кресле. Возможно, потому что оно не было правильно закреплено, кресло развернуло от удара и ребенок получил травмы.
- Кроме того, по словам свидетелей, ребенку посекло разбитым стеклом лицо.
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