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Мать ехала просто на "красный". Появилось видео сегодняшней аварии в Киеве, где в одной из машин был ребенок

"ВартовіЕспресо" получили видео аварии с участием двух женщин, произошедшей в Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Голосеевской

Как оказалось, женщина-водитель на Nissan Tiida поехала прямо на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.

И это при том, что у нее на заднем сиденье находился ребенок.

Следует отметить, что в другой машине, в Audi Q5, тоже находился ребенок. То есть несовершеннолетние были в обеих легковушках.

  • Напомним, в результате столкновения пострадал ребенок , находившийся в Nissan - мальчик был в кресле. Возможно, потому что оно не было правильно закреплено, кресло развернуло от удара и ребенок получил травмы.
  • Кроме того, по словам свидетелей, ребенку посекло разбитым стеклом лицо.
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