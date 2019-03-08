Корабль Маска приводнился у берегов США после полета к МКС

8 марта, 2019, 16:32

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска приводнился в Атлантическом океане в пределах досягаемости от мыса Канаверал

Трансляцию вел Youtube-канал NASA, передает Радио Свобода .

По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме, таким образом, миссия Demo-1 стала первым успешным полетом частного пилотируемого корабля на МКС.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 am ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js - NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 марта 2019 г.

Справка

Crew Dragon была запущен с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9 второго марта. Первая ступень ракеты-носителя вскоре после запуска вернулась на землю, корабль 3 марта в автоматическом режиме пристыковался к МКС. Во время тестового полета на борту не было экипажа, вместо живых людей на одном из пассажирских кресел сидела манекен по имени Рипли. Она несет в себе датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaсeX и одетый на манекен скафандр.

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Согласно планам NASA, частные корабли разработки SpaceX и Boeing должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.