Какая погода будет на 8 марта. Прогноз синоптика

8 марта, 2019, 06:20

В большинстве областей Украину 8 марта температура воздуха достигнет +15°C

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, 8 марта на северо-востоке и востоке будет на несколько градусов свежее, но там будет температура воздуха выше, чем 7 марта. Остается порывистый до сильного ветра.

9 марта на западе и в центральной части Украины могут быть небольшие дожди, фронт достигнет и восточной части Украины. Но, например, на севере и на юге осадков не будет и удержится высокая температура воздуха.

10 марта в большинстве областей Украины еще удержится теплая погода, однако на крайнем севере начнутся первые движения похолодания, которые 11 и 12, 13 марта усилятся и охватят почти всю территорию Украины. Температура воздуха снизится до + 3 °C ... + 8 °C.

В Киеве 8 марта будет солнечно, тепло, но с ветерком, температура воздуха будет колебаться в пределах + 12 °C ... + 15 °C.

9 марта погода будет сухая, без осадков. Температура воздуха еще остается высокой, а 10 марта атмосферный фронт преподнесет "дождевые сюрпризы", на запад, в основном.