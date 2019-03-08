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Гнап не отрекся обвинений Гриценко в коррупции, но готов его безусловно поддержать

Бывший журналистов-расследователей и уже экс-кандидат в президенты Дмитрий Гнап рассказал в интервью "Громадському", что не симпатизирует Гриценко, а снял свою кандидатуру в его пользу потому, что является сторонником всеобщего объединения демократических сил

Также, Гнап сообщил, что непосредственно с Гриценко даже не разговаривал. Более того, они вообще не общаются друг с другом с 2014 года - экс-министр заблокировал Гнапа в Facebook.

Бывший журналист-расследователь пояснил, что готов обсуждать подписание меморандумов, условия поддержки и так далее, если Гриценко предложит. Но по состоянию на сейчас поддержка Гриценко - это его "личное публичное обязательство, а не договоренность".

Напомним, в 2014 году Гнап публично обвинил Гриценко в коррупции во время работы на должности Министра обороны Украины. На вопрос "Громадського", верит ли Гнап в меморандум политика "Быть честным" после того, что говорил о Гриценко ранее, Дмитрий объяснил:

"Кем я был, когда писал этот пост? Журналистом. Кем я есть сейчас - политиком. Как бы там не было, и я не отрекаюсь своих слов, когда был журналистом - я считал, что у Гриценко были серьезные недостатки, и есть за что его критиковать, обличать, когда он был министром обороны".

Интересно, что в ноябре 2018 года, во время большого интервью "Лига.net" Дмитрий Гнап довольно критически высказывался относительно другого кандидата в президенты Украины. Тогда экс-журналист сказал, что Владимир Зеленский это "далекая от политики кукла Коломойского". Гнап утверждал, что кандидатуру Зеленского вообще не нужно обсуждать, потому что он - "марионетка в руках олигархов".

Говоря о едином кандидате от демократических сил, Гнап считал, что Андрей Садовый имел бы больше шансов на победу чем Гриценко, ибо лучше подготовлен.

 

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