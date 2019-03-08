8 марта, 2019, 19:21

Началась вторая программа "Еспресо: Дебаты"

На этот раз в дебатах принимают участие кандидаты в президенты Валентин Наливайченко (выдвиженец от ПП "Общественно-политическое движение "Справедливость") и Юрий Деревянко (выдвиженец от ПП "Воля").

В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.

Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.

Ведет дебаты Мария Гурская.