Власть готовит против меня уголовное дело, - Зеленский

7 марта, 2019, 10:42

Соответствующее видео он опубликовал на странице в Facebook.

По его словам, сейчас уже регистрируют уголовное дело против нем и против "Квартала" за "отмывание каких-то денег".

"Появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории ЛНР, чтобы там установить биг борды, мои политические бигборды с моим лицом, ну я очень рад, что в нашей власти очень много друзей среди террористов", - заявил шоумен.

Он также рассказал, что депутат "одной партии из трех букв" сейчас регистрирует против него уголовное дело, а в ближайшее время должно появиться еще одно уголовное дело против шоумена.

"Еще такая интересная информация. Я думаю в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобили в Черниговской области сбил человека", - сказал Зеленский.

"Люди добрые, ну это уже совсем предел. Но я очень благодарен за эту информацию, спасибо им большое, многим профессионалам, специалистам из правоохранительных органов. Есть нормальные люди и это очень круто. А всем этим "дерьмометам" и фейкерам хочу сказать: мы все помним, ничего не забудем, и будет ответ. Будет, согласно закону ", - добавил кандидат в президенты.