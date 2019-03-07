В Запорожье четверо неизвестных в масках стреляли в общественного активиста
7 марта, 2019, 11:24
В среду, 6 марта, в Хортицком районе Запорожья произошло покушение на убийство общественного активиста
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
На 67-летнего общественного активиста напали в подъезде дома по улице Героев 93-й бригады. Отмечается, что нападение совершили четверо неизвестных в масках, которые нанесли мужчине телесные повреждения и выстрелили в левое бедро.
Полицейские установили и задержали одного из нападавших - 25-летний мужчина.
Местонахождение еще трех нападающих устанавливается.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) УК.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-