//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Запорожье четверо неизвестных в масках стреляли в общественного активиста


фото: dumskaya
В среду, 6 марта, в Хортицком районе Запорожья произошло покушение на убийство общественного активиста

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

На 67-летнего общественного активиста напали в подъезде дома по улице Героев 93-й бригады. Отмечается, что нападение совершили четверо неизвестных в масках, которые нанесли мужчине телесные повреждения и выстрелили в левое бедро.

Полицейские установили и задержали одного из нападавших - 25-летний мужчина.

Местонахождение еще трех нападающих устанавливается.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) УК.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать