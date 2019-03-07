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В Индии на автобусной остановке прогремел взрыв, есть погибший и 32 раненых

В индийском городе Джамму в штате Джамму и Кашмир, прогремел взрыв на автобусной остановке, переполненной людьми

Об этом сообщает Reuters.

Погиб один человек, по меньшей мере 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

В полиции заявили, что подрыв гранаты на автобусной остановке совершил кашмирский индийский гражданин из группы боевиков "Хизбул-моджахед" Саджади Бхат.

"Он приехал в Джамму вчера и осуществил атаку сегодня утром. Когда он бежал назад в Кашмир, его арестовали полицейские на контрольно-пропускном пункте", - сообщил начальник полиции Джамму М.К. Синга.

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