В Индии на автобусной остановке прогремел взрыв, есть погибший и 32 раненых
7 марта, 2019, 17:19
В индийском городе Джамму в штате Джамму и Кашмир, прогремел взрыв на автобусной остановке, переполненной людьми
Об этом сообщает Reuters.
Погиб один человек, по меньшей мере 32 человека получили ранения различной степени тяжести.
В полиции заявили, что подрыв гранаты на автобусной остановке совершил кашмирский индийский гражданин из группы боевиков "Хизбул-моджахед" Саджади Бхат.
"Он приехал в Джамму вчера и осуществил атаку сегодня утром. Когда он бежал назад в Кашмир, его арестовали полицейские на контрольно-пропускном пункте", - сообщил начальник полиции Джамму М.К. Синга.
- Напомним, 26 февраля 2019 г. индийские военно-воздушные силы нанесли предупредительный авиаудар по боевикам в контролируемой Пакистаном части спорного региона Кашмир.
- Авиаудар стал ответом на теракт, в результате которого в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности страны.
- После обмена авиаударами, Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство в пограничных областях.
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