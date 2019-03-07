В Винницкой области изъяли 5 тыс. литров поддельного алкоголя мировых брендов

7 марта, 2019, 12:12

В Винницкой области правоохранители предотвратили незаконный сбыт 5 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков

Об этом сообщила прокуратура Винницкой области в Facebook.

На въезде в Винницу правоохранители остановили грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб. Автомобиль перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки. Кроме того, водитель нарушил правила дорожного движения.

"После остановки автомобиля был проведен его обыск, в ходе которого обнаружено и изъято более 4 тыс. 700 литров фальсифицированных алкогольных напитков известных мировых брендов", - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на транспортное средство и имущество. Назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта фальсифицированных алкогольных напитков (ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины).