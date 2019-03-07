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В тестовом режиме заработала электронная медицинская карта


фото: nkontrol.org.ua
С 1 марта в тестовом режиме работает электронная медицинская карта

Об этом сообщила руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

Электронная медкарта доступна семейным врачам, терапевтам и педиатрам тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с НСЗУ.

Отмечается, что пациентам не нужно ничего делать дополнительно - регистрироваться или специально приходить в медучреждение. Электронная медкарта будет автоматически доступна в системе врачу первичной медпомощи для каждого из пациентов, которым подписана декларация.

"Туда ваш врач будет вносить важнейшую медицинскую информацию при каждом визите. В структуру записей будут входить направления и рецепты. Вскоре электронные медкарты станут обязательным условием сотрудничества с Национальной службой здоровья", - рассказала Супрун.

Она добавила, что сейчас пациенты без доступа к медицинской карточке в системе, но впоследствии заработает персональный кабинет пациента. При необходимости врач сможет распечатать консультационный вывод, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначение лечения или направление на дополнительное обследование.

Ранее сообщалось, что правительство ввело э-рецепты по программе "Доступные лекарства". Чтобы получить "Доступные лекарства" по э-рецепту, необходимо обратиться к врачу по такой рецепт. Тогда на телефон пациента поступит СМС с кодом. В аптеке нужно будет назвать этот код рецепта и получить лекарства.

 

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