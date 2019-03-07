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В США ответили, рассматривают ли возможность применения силы в Венесуэле

Применение военной силы из-за кризиса в Венесуэле не является для Вашингтона лучшим сценарием

Об этом сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает пресс-служба Конгресса США.

"Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких дискуссиях, касающихся военного вторжения", - сказал он.

 

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