В США ответили, рассматривают ли возможность применения силы в Венесуэле

7 марта, 2019, 19:44

Применение военной силы из-за кризиса в Венесуэле не является для Вашингтона лучшим сценарием

Об этом сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает пресс-служба Конгресса США.

"Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких дискуссиях, касающихся военного вторжения", - сказал он.