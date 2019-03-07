В США ответили, рассматривают ли возможность применения силы в Венесуэле
7 марта, 2019, 19:44
Применение военной силы из-за кризиса в Венесуэле не является для Вашингтона лучшим сценарием
Об этом сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает пресс-служба Конгресса США.
"Это определенно не тот путь, который выбирает администрация. Я могу сказать, что не участвовал ни в каких дискуссиях, касающихся военного вторжения", - сказал он.
- Ранее сообщалось, что США включили шесть человек в свои санкционные списки против Венесуэлы.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
- 21 февраля Мадуро, которого большинство стран не признают президентом Венесуэлы, приказал закрыть границу с Бразилией.
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