В Польше арестовали мужчину, угрожавшего смертью мэрам
Об этом сообщает Польское радио.
28-летнему жителю Кракова прокуратура выдвинула три обвинения: применение угроз, планирование покушения на Сейм и мошенничество.
"За каждое из этих преступлений грозит наказание 3, 5 и 8 лет лишения свободы", - сообщила прокурор Мирослава Калиновская-Зайдак.
Она добавила, что подозреваемый признал свою вину и дал исчерпывающие объяснения.
Мужчина сообщил адресатам своих писем, что у них есть неделя на то, чтобы уйти в отставку с занимаемой должности и угрожал им смертью. В конвертах были также гильзы от патронов и открытка с окровавленными фотографиями президентов, в частности, Кракова, Вроцлава, Лодзи, Познани, Варшавы и Кельце. Подобную посылку получил также экс-президент Польши Лех Валенса.
Известно, что мужчина планировал направить еще письма. Кроме угроз, в конвертах должны быть также опасные вещества. Во время задержания и обыска квартиры 28-летнего мужчины было найдено копии оружия и опасные предметы. Их изучат эксперты по баллистике.
По словам представителя краковской прокуратуры, мужчина также планировал атаку на Сейм Польши. Теракт он хотел осуществить с использованием фиктивного оружия, которое он хранил в своей квартире. Во время допроса злоумышленник признал, что понимал, что при попытке атаки он может погибнуть.
- Напомним, 13 января 2019 напали во время благотворительного концерта в мэры Гданьска. На сцену, где находился Адамович, выбежал человек, который начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению, а оппозиционная "Гражданская платформа" его якобы пытала. Именно поэтому он и напал на Адамовича.
- Завязалась драка, во время которой Адамович получил ножевое ранение. По словам хирурга Томаша Стефаняка, Адамович получил серьезную травму сердца, диафрагмы и других внутренних органов.
- Политик скончался в больнице в понедельник, 14 января.
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