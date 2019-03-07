В Польше арестовали мужчину, угрожавшего смертью мэрам

7 марта, 2019, 10:58

Суд в Кракове принял решение о трехмесячном аресте мужчины, подозреваемого в угрозах президентам ряда польских городов

Об этом сообщает Польское радио.

28-летнему жителю Кракова прокуратура выдвинула три обвинения: применение угроз, планирование покушения на Сейм и мошенничество.

"За каждое из этих преступлений грозит наказание 3, 5 и 8 лет лишения свободы", - сообщила прокурор Мирослава Калиновская-Зайдак.

Она добавила, что подозреваемый признал свою вину и дал исчерпывающие объяснения.

Мужчина сообщил адресатам своих писем, что у них есть неделя на то, чтобы уйти в отставку с занимаемой должности и угрожал им смертью. В конвертах были также гильзы от патронов и открытка с окровавленными фотографиями президентов, в частности, Кракова, Вроцлава, Лодзи, Познани, Варшавы и Кельце. Подобную посылку получил также экс-президент Польши Лех Валенса.

Известно, что мужчина планировал направить еще письма. Кроме угроз, в конвертах должны быть также опасные вещества. Во время задержания и обыска квартиры 28-летнего мужчины было найдено копии оружия и опасные предметы. Их изучат эксперты по баллистике.

По словам представителя краковской прокуратуры, мужчина также планировал атаку на Сейм Польши. Теракт он хотел осуществить с использованием фиктивного оружия, которое он хранил в своей квартире. Во время допроса злоумышленник признал, что понимал, что при попытке атаки он может погибнуть.