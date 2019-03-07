В Пенсионном фонде рассказали о суммах повышения пенсий
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Всего с 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8972 тыс. пенсионеров.
Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть меньше 100 грн.
Пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, то есть 35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года - 25 лет мужчины, 20 лет женщины, и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 грн , выплачивается единовременное доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн. Эти деньги Пенсионный фонд получил от растаможивания "евроблях".
В марте и в апреле выплатят равными частями (по 1205,09 грн) единовременную доплату. Одноразовая доплата к пенсии установлена 2095111 лицам.
Средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчету, составила 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос - 586,10 грн (с учетом одноразовой доплаты).
Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий следующее:
- до 100 грн включительно - 1991457 человек,
- от 100,01 грн до 400 грн - 2536385 человек,
- от 400,01 грн до 500 грн - 798 016 человек,
- от 500,01 грн до 700 грн - 761 140 человек,
- от 700,01 грн до 1000 грн - 425 537 человек,
- более 1 тыс. грн - 2459824 человек.
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