В Киеве Audi вылетел на тротуар и перевернулся на крышу, сдвинув автобусную остановку

7 марта, 2019, 13:57

В Киеве на проспекте Науки произошло ДТП

Как рассказал Вартовим Еспресо водитель автомобиля Audi A6, он двигался от Одесской в направлении Столичного шоссе в среднем ряду, как вдруг со встречной полосы выехал легковой Chevrolet Aveo.

Его водитель двигался навстречу и решил повернуть налево вопреки дорожным знакам. Chevrolet ударил Audi в левую сторону, удар пришелся в водительскую дверь, от чего немецкий универсал изменил направление движения вправо, вылетел на тротуар, минуя столб. Затем он вылетел на зеленую зону, где врезался в дерево. К счастью, на тротуаре не было пешеходов, а дерево остановило неуправляемый автомобиль.

После столкновения с деревом автомобиль перевернулся на крышу, все же сдвинув немного остановку общественного транспорта. К счастью, ни пешеходы, ни водители аварийных авто не пострадали. На месте работают патрульные полицейские. Осложнений в движении нет.