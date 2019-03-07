В Киеве Audi вылетел на тротуар и перевернулся на крышу, сдвинув автобусную остановку
Как рассказал Вартовим Еспресо водитель автомобиля Audi A6, он двигался от Одесской в направлении Столичного шоссе в среднем ряду, как вдруг со встречной полосы выехал легковой Chevrolet Aveo.
Его водитель двигался навстречу и решил повернуть налево вопреки дорожным знакам. Chevrolet ударил Audi в левую сторону, удар пришелся в водительскую дверь, от чего немецкий универсал изменил направление движения вправо, вылетел на тротуар, минуя столб. Затем он вылетел на зеленую зону, где врезался в дерево. К счастью, на тротуаре не было пешеходов, а дерево остановило неуправляемый автомобиль.
После столкновения с деревом автомобиль перевернулся на крышу, все же сдвинув немного остановку общественного транспорта. К счастью, ни пешеходы, ни водители аварийных авто не пострадали. На месте работают патрульные полицейские. Осложнений в движении нет.
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