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В Кропивницкому человек воровал люки, чтобы купить дочери подарок на 8 марта

В Кропивницкому человек украл 2 канализационных люка, чтобы подзаработать на подарок для дочери к 8 марта

Сообщает патрульная полиция Кировоградской области в Facebook.

В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина хочет украсть канализационные люки.

Патрульные обследовали территорию и нашли автомобиль вероятного злоумышленника. В середине его ВАЗа находились два канализационных люка.

64-летний мужчина объяснил, что хотел подзаработать денег дочери на подарок к 8 марта. Ему теперь грозит до трех лет лишения свободы.

 

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