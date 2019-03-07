В Кропивницкому человек воровал люки, чтобы купить дочери подарок на 8 марта
7 марта, 2019, 18:59
В Кропивницкому человек украл 2 канализационных люка, чтобы подзаработать на подарок для дочери к 8 марта
Сообщает патрульная полиция Кировоградской области в Facebook.
В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина хочет украсть канализационные люки.
Патрульные обследовали территорию и нашли автомобиль вероятного злоумышленника. В середине его ВАЗа находились два канализационных люка.
64-летний мужчина объяснил, что хотел подзаработать денег дочери на подарок к 8 марта. Ему теперь грозит до трех лет лишения свободы.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-