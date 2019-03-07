В Греции освободили задержанного по запросу Украины топ-менеджера Курченко

7 марта, 2019, 10:31

Бывший исполнительный директор компании Сергея Курченко "ВЕТЕК" россиянин Евгений Калинин, которого арестовали в Греции по запросу Украины, освобожден

По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, россиянин вылетел в Москву, сообщает РИА Новости.

Рахиотис также заявил, что Калинин, который был арестован в афинском аэропорту при въезде в Грецию для короткой деловой поездки, освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.

"В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму из-за ошибки, потому что к нему не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда", - отметил Рахиотис.

По словам адвоката, Калинин вылетел в РФ "в сопровождении дипломатов российского посольства в Афинах и вместе со своей семьей".

Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" в Украине и работал исполнительным директором компании ВЕТЕК, беглого олигарха Сергея Курченко.