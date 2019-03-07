В Греции освободили задержанного по запросу Украины топ-менеджера Курченко
По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, россиянин вылетел в Москву, сообщает РИА Новости.
Рахиотис также заявил, что Калинин, который был арестован в афинском аэропорту при въезде в Грецию для короткой деловой поездки, освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.
"В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму из-за ошибки, потому что к нему не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда", - отметил Рахиотис.
По словам адвоката, Калинин вылетел в РФ "в сопровождении дипломатов российского посольства в Афинах и вместе со своей семьей".
Украина обвиняет россиянина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.
Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" в Украине и работал исполнительным директором компании ВЕТЕК, беглого олигарха Сергея Курченко.
- Напоминаем, что Калинина задержали в Греции 28 февраля по запросу Украине.
- Калинин находится в списке сайта "Миротворец".
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