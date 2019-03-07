В Египте приговорили к смертной казни мужчину за убийство украинки

7 марта, 2019, 17:57

Уголовный суд провинции Красное море приговорил египтянина к смертной казни по обвинению в убийстве гражданки Украины с целью грабежа

Об этом сообщает Egypt Independent .

Решение суда направлено на утверждение верховному муфтию Египта, который, согласно судебной практике, обязан визировать все вынесенные судом смертные приговоры. Окончательный вердикт объявят 4 мая, говорится в сообщении.

Издание сообщает, что 21 февраля в городе Хургада была убита 29-летняя гражданка Украины Марина Адиклану, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

Женщина работала в гостинице "Хургада" в качестве сотрудника по работе с гостями. Она была убита государственным служащим на имя Амр Р. в ее доме на улице Шератон в Хургаде, отмечает издание.

Полицейские установили, что убийца вошел в квартиру жертвы, чтобы ограбить. Он попытался напасть на украинку, но она сильно противостояла ему. Затем нападавший несколько раз ударил ее ножом, перед тем, как уйти.

Травмы и царапины были обнаружены на теле преступника после его ареста в результате сопротивления жертвы. Его одежда была найдена запятнаной кровью в прачечной, добавляют в полиции

Тело убитой женщины обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой с работы.