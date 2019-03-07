Усик и Поветкин выйдут на ринг 18 мая в Чикаго
7 марта, 2019, 13:53
Украинец Александр Усик и россиянин Александр Поветкин перед очным поединком проведет 18 мая в Чикаго промежуточные бои против других соперников
Об этом сообщает Boxingscene.
Поединок абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и российского супертяжеловеса Александра Поветкина весной не состоятся. Украинец и россиянин планируют 18 мая принять участие в большом вечере бокса в Чикаго, организатором которого будет стриминговий сервис DAZN. Однако Поветкин и Усик не собираются боксировать друг с другом.
Это вызвано желанием промоутерской компании World of Boxing, которая представляет Поветкина, устроить для россиянина промежуточный поединок перед боем с Усиком. Ожидается, что Поветкин и Усик в случае победы в майских боях встретятся между собой.
Соперником украинца может стать камерунец Карлос Такам.
- Напомним, 16 февраля инсайдер ESPN Дэн Рафал заявил, что первым соперником украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе станет россиянин Александр Поветкин.
- Промоутер российского боксера Александра Поветкина подтвердил, что ведет переговоры о поединке с украинцем Александром Усиком.
- 1 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что близок к договоренности о бое украинца с россиянином Александром Поветкиным.
- 2 марта Поветкин отказался в мае встречаться с украинцем Александром Усиком.
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