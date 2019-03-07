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Усик и Поветкин выйдут на ринг 18 мая в Чикаго


фото: boxingscene
Украинец Александр Усик и россиянин Александр Поветкин перед очным поединком проведет 18 мая в Чикаго промежуточные бои против других соперников

Об этом сообщает Boxingscene.

Поединок абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и российского супертяжеловеса Александра Поветкина весной не состоятся. Украинец и россиянин планируют 18 мая принять участие в большом вечере бокса в Чикаго, организатором которого будет стриминговий сервис DAZN. Однако Поветкин и Усик не собираются боксировать друг с другом.

Это вызвано желанием промоутерской компании World of Boxing, которая представляет Поветкина, устроить для россиянина промежуточный поединок перед боем с Усиком. Ожидается, что Поветкин и Усик в случае победы в майских боях встретятся между собой.

Соперником украинца может стать камерунец Карлос Такам.

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