Управляемые ракеты, реактивные гранаты, взрывчатка: СБУ разоблачила банду, которая возила боеприпасы из района ООС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Банду разоблачили в рамках мероприятий, направленных на недопущение срыва выборов президента Украины, говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что участники преступной группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции объединенных сил.
С переделанного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Факты противоправной деятельности участников группировки задокументированы сотрудниками СБУ, сообщает пресс-служба.
В спецслужбе отметили, что злоумышленники хранили средства поражения в собственных домах.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в укромных местах и по месту жительства фигурантов дела одиннадцать противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис" в пусковом контейнере, три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, двенадцать реактивных гранат ПГ-7В, тринадцать ручных гранат, пятьдесят два 30-мм артиллерийских снаряда, восемнадцать подрывателей, три гранаты, более полутора килограмма взрывчатки и почти пять тысяч патронов, говорится в сообщении.
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