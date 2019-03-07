Управляемые ракеты, реактивные гранаты, взрывчатка: СБУ разоблачила банду, которая возила боеприпасы из района ООС

7 марта, 2019, 19:24

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную преступную организацию в незаконном хранении оружия

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Банду разоблачили в рамках мероприятий, направленных на недопущение срыва выборов президента Украины, говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что участники преступной группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции объединенных сил.

С переделанного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Факты противоправной деятельности участников группировки задокументированы сотрудниками СБУ, сообщает пресс-служба.

В спецслужбе отметили, что злоумышленники хранили средства поражения в собственных домах.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в укромных местах и по месту жительства фигурантов дела одиннадцать противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис" в пусковом контейнере, три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, двенадцать реактивных гранат ПГ-7В, тринадцать ручных гранат, пятьдесят два 30-мм артиллерийских снаряда, восемнадцать подрывателей, три гранаты, более полутора килограмма взрывчатки и почти пять тысяч патронов, говорится в сообщении.