Умер первый рок-гитарист Queen

7 марта, 2019, 09:04

Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Об этом сообщил барабанщик группы Queen Роджер Тейлор на странице в Facebook.

"Так грустно слышать о моем старом друге Майке Гроуз, которого я впервые услышал в группе под названием "The Individuals", когда мы были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", - написал Роджер Тейлор.

Майк Гроуз был первым бас-гитаристом группы Queen. Тогда в ней уже участвовали соло-гитарист Брайан Мэй и солист Фредди Меркьюри.

Барабанщик Роджер Тейлор пригласил Гроуз в группу в 1970 году, так как был знаком с ним лично. Майк Гроуз участвовал в концертах три раза, после чего покинул Queen, но поддерживал дружеские отношения.