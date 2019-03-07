Ученые нашли способ уменьшить риск развития болезни Альцгеймера

7 марта, 2019, 22:53

Вещества, содержащиеся в зеленом чае и моркови, способны снизить риск развития болезни Альцгеймера

Соответствующее исследование ученых из Японии описанное в статье в журнале Journal of Biological Chemistry, передает Громадское.

Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления внутри нейронов патогенного вещества - белка бета-амилоида (амилоидные бляшки). Он образуется из "обломков" белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов.

Ученые попытались выяснить, как различные фитогормоны, белки и сигнальные вещества, присутствующие в растениях, влияют на скорость формирования "обломков" APP.

Ученые решили исследовать растения, которые взаимодействуют с альфа-секретазой - белком, который разрушает клубы белкового мусора, включая и остатки APP.

Ученые взяли для исследования экстракт зеленого чая и моркови - в чае содержится вещество EGCG, а в моркови, соответственно, феруловая кислота - именно в этих веществах доминирует альфа-секретаза.

Получив большое количество этих ферментов, ученые провели исследование на мышах, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера.

Как показали эксперименты, комбинация экстракта моркови и чая действовала на мозг мышей значительно сильнее, чем работали эти вещества отдельно. Всего через 3 месяца после перехода на диету с большим количеством экстрактов моркови и зеленого чая, концентрация амилоидных бляшек в мозге мышей резко упала, а их когнитивные способности заметно улучшились.