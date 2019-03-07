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У Трампа заявили, что он готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп открыт к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Президент открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы", - сказал он.

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