У Трампа заявили, что он готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном
7 марта, 2019, 20:52
Президент США Дональд Трамп открыт к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.
"Президент открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы", - сказал он.
- France 24 сообщала, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 27 февраля в Ханое провалилась, потому что не была подготовлена надлежащим образом.
- Власти КНДР возобновили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохе.
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