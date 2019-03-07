У Трампа заявили, что он готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном

7 марта, 2019, 20:52

Президент США Дональд Трамп открыт к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Президент открыт для новых переговоров. Посмотрим, когда они будут запланированы", - сказал он.