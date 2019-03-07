Тимошенко подписала обязательство вернуть Крым и Донбасс в случае избрания президентом

7 марта, 2019, 16:15

Об этом Тимошенко заявила во время пресс-конференции, передает пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Это письменное обязательство мной и моей командой перед гражданами Украины будет выполнено! В этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены", - сказала Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" обязалась снизить цены на газ вдвое, а также уменьшить тарифы на тепло и на горячую воду, увеличить пенсии - от 4 тыс. грн, ввести персонифицированную систему пенсионного обеспечения с частными пенсионными счетами в банке, обеспечить долгосрочные кредиты для бизнеса под 3% годовых, единовременное пособие при рождении первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, третьего и более - 150 тыс. грн, зарплату военным в 1,5 раза выше средней по стране и тому подобное.

В случае невыполнения этих обещаний на посту президента Тимошенко обещает уйти в отставку.