Турция будет арестовывать туристов за критику Эрдогана
7 марта, 2019, 15:16
Туристы, выступающие против режима президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы сразу, как только попадут на турецкую землю
Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает The Times .
Министр сообщил, что туристов задерживать прямо в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталья, если будет обнаружено, что они критикуют Эрдогана и посещают митинги курдской Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.
"Есть люди в Европе и Германии, которые участвуют в демонстрациях этой террористической организации, а затем приезжают в Анталию, Бодрум или Муглы на праздники", - сказал Сойлу.
Угрозы главы МВД серьезно восприняли в Германии: МИД ФРГ уже рекомендует своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют в ближайшее время посещать Турцию.
По данным издания, полдюжины немецких турок были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвинены в различных политических преступлениях.
Кроме того, на прошлой неделе Анкара отозвала разрешения на работу для трех немецких журналистов, находящихся в Стамбуле, на основании того, что они "наносят ущерб репутации Турции".
- Напомним, 1 марта 2019 г. в Анкаре заявили, что Турция стремится к быстрой и полной отмене визового режима с Россией.
- 19 февраля 2019 Эрдоган обвинил США в "пособничестве террористам": Вашингтон дает террористам 23 тыс. грузов оружия бесплатно, но даже не продает их Турции.
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