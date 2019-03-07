Турция будет арестовывать туристов за критику Эрдогана

7 марта, 2019, 15:16

Туристы, выступающие против режима президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы сразу, как только попадут на турецкую землю

Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает The Times .

Министр сообщил, что туристов задерживать прямо в аэропортах популярных курортов, таких как Бодрум и Анталья, если будет обнаружено, что они критикуют Эрдогана и посещают митинги курдской Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

"Есть люди в Европе и Германии, которые участвуют в демонстрациях этой террористической организации, а затем приезжают в Анталию, Бодрум или Муглы на праздники", - сказал Сойлу.

Угрозы главы МВД серьезно восприняли в Германии: МИД ФРГ уже рекомендует своим гражданам избегать критики правительства Эрдогана в социальных сетях, если они планируют в ближайшее время посещать Турцию.

По данным издания, полдюжины немецких турок были задержаны в Турции в течение последних 12 месяцев и обвинены в различных политических преступлениях.

Кроме того, на прошлой неделе Анкара отозвала разрешения на работу для трех немецких журналистов, находящихся в Стамбуле, на основании того, что они "наносят ущерб репутации Турции".