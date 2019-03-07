Tesla обещает сократить время зарядки электрокаров до 15 минут
7 марта, 2019, 15:18
Американский производитель электромобилей Tesla утверждает, что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут
Об этом пишет Electrek.
Новые системы Supercharger V3 уже установлены в Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах. Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.
Новый кабель V3 (слева) по сравнению с более старым (справа).
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