Tesla обещает сократить время зарядки электрокаров до 15 минут

7 марта, 2019, 15:18

Американский производитель электромобилей Tesla утверждает, что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут

Об этом пишет Electrek.

Новые системы Supercharger V3 уже установлены в Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах. Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.

Новый кабель V3 (слева) по сравнению с более старым (справа).

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