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Сытник связал отмену статьи о незаконном обогащении с ВАКС


фото: nabu.gov.ua
Представители НАБУ присоединятся к работе над статьей о незаконном обогащении, которая должна быть принята Радой

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает РБК-Украина.

Сытник отметил, что НАБУ сейчас предоставляет свои предложения по новой редакции этой статьи в Уголовном кодексе. По его словам, в бюро не понимают, почему КС Украины именно сейчас принял решение о признании статьи о незаконном обогащении неконституционным. Сытник подчеркнул, что это может быть связано с запуском ВАКС.

"Возможно, это связано с тем, что в ближайшее время заработает ВАКС. Эти дела могли быть переданы в антикоррупционный суд", - добавил он.

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