Сытник связал отмену статьи о незаконном обогащении с ВАКС
7 марта, 2019, 16:57
Представители НАБУ присоединятся к работе над статьей о незаконном обогащении, которая должна быть принята Радой
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает РБК-Украина.
Сытник отметил, что НАБУ сейчас предоставляет свои предложения по новой редакции этой статьи в Уголовном кодексе. По его словам, в бюро не понимают, почему КС Украины именно сейчас принял решение о признании статьи о незаконном обогащении неконституционным. Сытник подчеркнул, что это может быть связано с запуском ВАКС.
"Возможно, это связано с тем, что в ближайшее время заработает ВАКС. Эти дела могли быть переданы в антикоррупционный суд", - добавил он.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение
- КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-