Суд арестовал заместителя главы Госводагентства, которого поймали на взятке
7 марта, 2019, 19:50
Суд арестовал задержанного на взятке заместителя главу Государственного агентства водных ресурсов
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Задержанному на взятке в 8 тысяч долларов заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс . грн ", - говорится в сообщении.
В то же время, по словам Сарган, прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 млн грн.
- Ранее сообщалось, что заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали за взятку $8 тыс.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-