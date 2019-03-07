//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд арестовал заместителя главы Госводагентства, которого поймали на взятке

Суд арестовал задержанного на взятке заместителя главу Государственного агентства водных ресурсов

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Задержанному на взятке в 8 тысяч долларов заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс . грн ", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Сарган, прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 млн грн.

  • Ранее сообщалось, что заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали за взятку $8 тыс.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать