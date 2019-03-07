Суд арестовал заместителя главы Госводагентства, которого поймали на взятке

7 марта, 2019, 19:50

Суд арестовал задержанного на взятке заместителя главу Государственного агентства водных ресурсов

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Задержанному на взятке в 8 тысяч долларов заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс . грн ", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Сарган, прокуратура ходатайствовала о залоге в 2 млн грн.