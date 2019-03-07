Столтенберг пообещал РФ ответ на прекращение участия в ракетном договоре

7 марта, 2019, 21:50

Реакция НАТО на приостановление Россией ракетного договора будет взвешенной

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.

"Пока слишком рано говорить о том, как это скажется на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", - сказал Столтенберг.