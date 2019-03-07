//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Столтенберг пообещал РФ ответ на прекращение участия в ракетном договоре

Реакция НАТО на приостановление Россией ракетного договора будет взвешенной

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.

"Пока слишком рано говорить о том, как это скажется на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", - сказал Столтенберг.

  • Напомним, 1 февраля 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М".
  • Ранее встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приостановлении РФ исполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать