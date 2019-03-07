Столтенберг пообещал РФ ответ на прекращение участия в ракетном договоре
7 марта, 2019, 21:50
Реакция НАТО на приостановление Россией ракетного договора будет взвешенной
Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.
"Пока слишком рано говорить о том, как это скажется на НАТО. Однако я могу сказать, что наш ответ будет взвешенным, скоординированным между членами альянса", - сказал Столтенберг.
- Напомним, 1 февраля 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М".
- Ранее встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсоном не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приостановлении РФ исполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".
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