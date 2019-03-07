США призвали РФ не препятствовать судоходству в Черном и Азовском морях
7 марта, 2019, 12:41
7 марта заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл призвал Россию не препятствовать судоходству в Черном и Азовском морях
Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV.
По его словам, США никогда не признают незаконной аннексию Крыма Россией.
"Вы все знаете о декларации госсекретаря Помпео, которая совершенно недвусмысленно указывает, что мы не признаем и не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Мы также призываем РФ вернуть Украине захваченные украинские суда и моряков, держать открытым для навигации Керченский пролив, прекратить препятствование судоходству в Черном и Азовском морях", - заявил заместитель госсекретаря.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
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