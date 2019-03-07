США призвали РФ не препятствовать судоходству в Черном и Азовском морях

7 марта, 2019, 12:41

7 марта заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл призвал Россию не препятствовать судоходству в Черном и Азовском морях

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV.

По его словам, США никогда не признают незаконной аннексию Крыма Россией.

"Вы все знаете о декларации госсекретаря Помпео, которая совершенно недвусмысленно указывает, что мы не признаем и не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Мы также призываем РФ вернуть Украине захваченные украинские суда и моряков, держать открытым для навигации Керченский пролив, прекратить препятствование судоходству в Черном и Азовском морях", - заявил заместитель госсекретаря.