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США призвали РФ не препятствовать судоходству в Черном и Азовском морях


фото: ap
7 марта заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл призвал Россию не препятствовать судоходству в Черном и Азовском морях

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV.

По его словам, США никогда не признают незаконной аннексию Крыма Россией.

"Вы все знаете о декларации госсекретаря Помпео, которая совершенно недвусмысленно указывает, что мы не признаем и не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Мы также призываем РФ вернуть Украине захваченные украинские суда и моряков, держать открытым для навигации Керченский пролив, прекратить препятствование судоходству в Черном и Азовском морях", - заявил заместитель госсекретаря.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
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