Словакия вызвала российского посла растолковать, что Крым - это Украина

7 марта, 2019, 22:10

МИД Словакии вызвал посла России в Братиславе Алексея Федотова из-за критики со стороны российского посольства в адрес госсекретаря Минобороны Словакии Роберта Ондрейчака

Об этом сообщает пресс-служба МИД Словакии .

Политический директор МИД Словакии Мариан Якубоцы заявил послу РФ о недопустимости публичного комментирования посольством представителя принимающей страны диппредставителей.

Ранее российское посольство возмутилось из-за высказываний Ондрейчака о том, что после аннексии Крыма "война в Европе уже не табу". Россияне обнародовали открытое письмо, в котором потребовали объяснений.

Мариан Якубоцы сказал послу России, что высказывания Ондрейчака не является официальной позицией Словакии, однако отметил, что страна уважает территорию Украины в международно признанных границах, аннексию Крыма назвал нарушением международного права, а "референдумы" на полуострове - незаконными и нелегитимными.