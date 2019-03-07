Словакия вызвала российского посла растолковать, что Крым - это Украина
Об этом сообщает пресс-служба МИД Словакии .
Политический директор МИД Словакии Мариан Якубоцы заявил послу РФ о недопустимости публичного комментирования посольством представителя принимающей страны диппредставителей.
Ранее российское посольство возмутилось из-за высказываний Ондрейчака о том, что после аннексии Крыма "война в Европе уже не табу". Россияне обнародовали открытое письмо, в котором потребовали объяснений.
Мариан Якубоцы сказал послу России, что высказывания Ондрейчака не является официальной позицией Словакии, однако отметил, что страна уважает территорию Украины в международно признанных границах, аннексию Крыма назвал нарушением международного права, а "референдумы" на полуострове - незаконными и нелегитимными.
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