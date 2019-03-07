Швейцария вводит в обращение новую банкноту, которая стоит $ 1 тыс.

7 марта, 2019, 08:40

Центральный банк Швейцарии представил обновленную версию банкноты высокого номинала - в 1 тыс. франков ($ 1 тыс.)

Об этом сообщает The Associated Press.

"Швейцарский национальный банк заявил, что обновленная версия банкноты высокого номинала меньше размером и проще в обращении, чем ее предшественница, а также содержит сложные функции защиты", - говорится в сообщении.

Новая банкнота в фиолетовом и желтом цветах, с изображением рукопожатия с одной стороны и швейцарского парламента с другой, войдет в обращение 13 марта.

Банкнота в 1 тыс. франков имеет давнюю традицию и пользуется популярностью в Швейцарии.

Впрочем, подход Швейцарского центробанка сильно отличается от подхода Европейского центробанка, который в 2016 году решил прекратить выпуск своей банкноты крупнейшим номиналом € 500.

Европейский центробанк не выпускает банкноты таких крупных номиналов на фоне опасений, что банкноту слишком часто используют в мошеннических целях и при отмывания денег.

фото: Reuters