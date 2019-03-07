Швейцария вводит в обращение новую банкноту, которая стоит $ 1 тыс.
Об этом сообщает The Associated Press.
"Швейцарский национальный банк заявил, что обновленная версия банкноты высокого номинала меньше размером и проще в обращении, чем ее предшественница, а также содержит сложные функции защиты", - говорится в сообщении.
Новая банкнота в фиолетовом и желтом цветах, с изображением рукопожатия с одной стороны и швейцарского парламента с другой, войдет в обращение 13 марта.
Банкнота в 1 тыс. франков имеет давнюю традицию и пользуется популярностью в Швейцарии.
Впрочем, подход Швейцарского центробанка сильно отличается от подхода Европейского центробанка, который в 2016 году решил прекратить выпуск своей банкноты крупнейшим номиналом € 500.
Европейский центробанк не выпускает банкноты таких крупных номиналов на фоне опасений, что банкноту слишком часто используют в мошеннических целях и при отмывания денег.
фото: Reuters
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