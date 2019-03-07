Северная Македония назначила посла в Украине
7 марта, 2019, 18:04
Республика Северная Македония назначила послом в Украине Крума Ефремова
Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Украины.
"Заместитель министра Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Северная Македония в Украине Крума Ефремова", - говорится в сообщении.
Заместитель Министра @VasylBodnar принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Республики Северная #Македония в Украине Крума Ефремова. pic.twitter.com/d2usnYM0OZ- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 7 марта 2019 г.
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