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Северная Македония назначила посла в Украине


фото: MFA of Ukraine
Республика Северная Македония назначила послом в Украине Крума Ефремова

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

"Заместитель министра Василий Бондарь принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Северная Македония в Украине Крума Ефремова", - говорится в сообщении.

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