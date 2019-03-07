Российские политтехнологи работают в штабе Тимошенко, - Луценко

7 марта, 2019, 15:24

В штабе кандидата в президенты Юлии Тимошенко работают граждане России, политтехнологи Жириновского и также украинцы, которые работали на выборах Путина

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

Отмечается, что в 2014 году Черниговская епархия (МП) пригласила в Украину российских политтехнологов в качестве волонтеров, которые сейчас работают в штабах "Батькивщины".

Луценко рассказал, что эта группа политтехнологов занималась подкупом избирателей.

"У следствия есть запись, где нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль инструктирует их и гарантирует выплаты средств, которые позже изъяли во время обысков", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщается, эта "сетка" по подкупу избирателей с российскими политтехнологами должна была обеспечить кандидату победу в первом туре в трех областях: Винницкой, Волынской и Днепропетровской. В каждом округе нужно было подкупить 45 тыс. избирателей (всего в округе 150 тыс. избирателей).

Генпрокурор назвал, сколько средств стоило подкупить голоса этих трех областей:

Винницкая область: 403 млн 718 тыс. 628 грн.

Волынская: 369 млн 226 тыс. 124 грн.

Днепропетровска: 908 млн 777 тыс. 730 грн.

А стоимость одного голоса составляла: