Российские политтехнологи работают в штабе Тимошенко, - Луценко
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
Отмечается, что в 2014 году Черниговская епархия (МП) пригласила в Украину российских политтехнологов в качестве волонтеров, которые сейчас работают в штабах "Батькивщины".
Луценко рассказал, что эта группа политтехнологов занималась подкупом избирателей.
"У следствия есть запись, где нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль инструктирует их и гарантирует выплаты средств, которые позже изъяли во время обысков", - подчеркнул генпрокурор.
Как сообщается, эта "сетка" по подкупу избирателей с российскими политтехнологами должна была обеспечить кандидату победу в первом туре в трех областях: Винницкой, Волынской и Днепропетровской. В каждом округе нужно было подкупить 45 тыс. избирателей (всего в округе 150 тыс. избирателей).
Генпрокурор назвал, сколько средств стоило подкупить голоса этих трех областей:
- Винницкая область: 403 млн 718 тыс. 628 грн.
- Волынская: 369 млн 226 тыс. 124 грн.
- Днепропетровска: 908 млн 777 тыс. 730 грн.
А стоимость одного голоса составляла:
- Винницкая область: 1586 грн.
- Волынская: 1443 грн.
- Днепропетровская: 1049 грн.
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