Разведка России могла украсть данные Института госуправления Великобритании
7 марта, 2019, 17:32
Российская военная разведка может быть причастна к краже данных британского Института государственного управления
Соответствующее расследование ведет Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью, сообщает Sky News, передает Укринформ .
"По информации источников, очень вероятно, что военная разведывательная служба осуществила взлом и похищение файлов Института государственного управления", - говорится в сообщении.
Предполагают, что "этот шаг, возможно, был осуществлен в ответ на то, что в прошлом году Великобритания втянула ГРУ в шпионское отравление в Солсбери, и должна "пролить свет" на скрытые действия агентства".
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