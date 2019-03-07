Разведка России могла украсть данные Института госуправления Великобритании

7 марта, 2019, 17:32

Российская военная разведка может быть причастна к краже данных британского Института государственного управления

Соответствующее расследование ведет Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью, сообщает Sky News, передает Укринформ .

"По информации источников, очень вероятно, что военная разведывательная служба осуществила взлом и похищение файлов Института государственного управления", - говорится в сообщении.

Предполагают, что "этот шаг, возможно, был осуществлен в ответ на то, что в прошлом году Великобритания втянула ГРУ в шпионское отравление в Солсбери, и должна "пролить свет" на скрытые действия агентства".