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Размер и содержание избирательного бюллетеня ЦИК будет определять в ночь на 8 марта


фото: radiosvoboda
ЦИК соберется на ночное заседание, чтобы снять кандидатов с баллотирования, определить размер и наполнение избирательного бюллетеня

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что заседание Центризбиркома состоится в 00:15 пятницы, 8 марта.

В ЦИК сообщили, что это связано с тем, что избирательный процесс очень скоротечный и у него нет выходных.

Именно 8 числа ЦИК, согласно закону "О выборах президента Украины" должна принять решение о поданных заявлениях о снятии кандидатов с баллотирования, а также принять соответствующее постановление относительно размера и наполнения избирательного бюллетеня, отметили в Центризбиркоме.

В комиссии отметили, что информация о наполнении бюллетеня должна немедленно поступить на печать в полиграфкомбинат, который должен немедленно начать печать бюллетеней.

ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта, говорится в сообщении.

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