Размер и содержание избирательного бюллетеня ЦИК будет определять в ночь на 8 марта
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что заседание Центризбиркома состоится в 00:15 пятницы, 8 марта.
В ЦИК сообщили, что это связано с тем, что избирательный процесс очень скоротечный и у него нет выходных.
Именно 8 числа ЦИК, согласно закону "О выборах президента Украины" должна принять решение о поданных заявлениях о снятии кандидатов с баллотирования, а также принять соответствующее постановление относительно размера и наполнения избирательного бюллетеня, отметили в Центризбиркоме.
В комиссии отметили, что информация о наполнении бюллетеня должна немедленно поступить на печать в полиграфкомбинат, который должен немедленно начать печать бюллетеней.
ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта, говорится в сообщении.
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- Ранее Сергей Кривенко отказался от участия в президентских выборах.
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