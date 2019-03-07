Растрата 55 млн в "Спецтехноэкспорте": суд арестовал пятерых чиновников

7 марта, 2019, 12:28

В Соломенском райсуде Киева избраны меры пресечения действующему директору, бывшему директору и еще трем бывшим служащим предприятия "Спецтехноэкспорт"

Эти служащие причастны к растрате 55,5 млн гривен государственного предприятия, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн гривен залога, бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.

Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленного, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества.