Растрата 55 млн в "Спецтехноэкспорте": суд арестовал пятерых чиновников
Эти служащие причастны к растрате 55,5 млн гривен государственного предприятия, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Так, действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн гривен залога, бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.
Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.
Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленного, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества.
- Напомним, 4 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта", входящему в состав госконцерна "Укроборонпром", о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 6 марта суд арестовал бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия.
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