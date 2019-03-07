"Реал" до конца недели вернет бывшего главного тренера, - СМИ
Об этом сообщает As.
В "Реале" после серии унизительных поражений решили уволить с должности главного тренера Сантьяго Солари. В Мадриде хотят назначить нового тренера до игры 27-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом", которая состоится 10 марта.
"Реал" уже начал работу по возвращению Жозе Моуринью. 6 марта состоялись переговоры мадридцев с Жорже Мендешем, агентом 56-летнего португальца.
У Моуринью есть сомнения по поводу возвращения в "Реал" из-за плохих отношений с несколькими лидерами мадридцев, с которыми он конфликтовал во время своего предыдущего пребывания во главе команды в 2010 - 2013 годах.
В то же время президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает не только кандидатуру Моуринью, но и другого экс-тренера "Реала" - Зинедина Зидана. Однако француз не настроен возвращаться в "Реал", где нужно заниматься коренной перестройкой команды.
Жозе Моуринью выиграл с "Реалом" чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" разгромил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
- 7 марта стало известно, что "Реал" рассматривает на пост нового главного тренера трех кандидатов, среди которых не было Моуринью.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-