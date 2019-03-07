"Реал" до конца недели вернет бывшего главного тренера, - СМИ

7 марта, 2019, 15:30

"Реал" в ближайшие дни планирует вернуть на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью

Об этом сообщает As.

В "Реале" после серии унизительных поражений решили уволить с должности главного тренера Сантьяго Солари. В Мадриде хотят назначить нового тренера до игры 27-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом", которая состоится 10 марта.

"Реал" уже начал работу по возвращению Жозе Моуринью. 6 марта состоялись переговоры мадридцев с Жорже Мендешем, агентом 56-летнего португальца.

У Моуринью есть сомнения по поводу возвращения в "Реал" из-за плохих отношений с несколькими лидерами мадридцев, с которыми он конфликтовал во время своего предыдущего пребывания во главе команды в 2010 - 2013 годах.

В то же время президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает не только кандидатуру Моуринью, но и другого экс-тренера "Реала" - Зинедина Зидана. Однако француз не настроен возвращаться в "Реал", где нужно заниматься коренной перестройкой команды.

Жозе Моуринью выиграл с "Реалом" чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.