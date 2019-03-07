Пушистые и беззащитные: ученые воссоздали вид детенышей тираннозавра

7 марта, 2019, 11:03

Одиннадцатого марта в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке откроется выставка, посвященная тиранозаврам, где археологи объединили все последние находки, касающиеся этого вида

Многие экспонаты представили известных ящеров с незнакомой стороны - например, в виде детенышей. Подробнее о находках рассказали сами палеонтологи изданию The New York Times .

По словам куратора Марка Норелл (Mark Norell), интерес к тираннозавру вырос за последние 20 лет. Он выражается в увеличенном количестве научных работ на тему и в открытии все новых окаменелостей. По сравнению с тем, как выглядела ситуация 30 лет назад, сейчас информационная картина о тираннозавре - "совсем другой мир". Поэтому возникла необходимость систематизировать накопленные знания и воплотить их в наглядных образах. Для этого и предназначена выставка.

Взрослый тираннозавр рекс в возрасте 20 лет весил от шести до девяти тонн. Его рост от стопы к вершине бедер равны 3,6-3,9 метра, а длина тела доходила до 13 метров. Однако во время роста детеныши выглядели совсем иначе. Их маленькое тело длиной около 100 сантиметров покрывал густой мех, часть его оставалась на спине и хвосте после взросления.

Передние лапы были гораздо длиннее относительно тела, чем в зрелой особи. Хотя эти конечности у огромного тиранозавра кажутся бесполезными, археологи предполагают, что они имели значение в период роста. Марк Норелл указал на то, что кости передних лап очень прочные, а суставы подвижны - возможно, они помогали молодым динозавром охотиться и удерживать или разрывать добычу.

Однако детеныши, которые только что вылупились из яйца, становились легкой добычей для хищников, и многие из них не доживали до года. Однако они быстро росли и, по мнению ученых, набирали в день по три килограмма.

Тиранозавр рекс жил 67 млн лет назад, но его родственники ходили по Земле еще 167 млн лет назад. Они не отличались такими выдающимися размерами, как их сын, но имели похожую форму тела. Исходя из найденных следов, археологи считают, что они вели социальный образ жизни и охотились группами.

С увеличением размера изменилась и форма поведения. Кроме того, ученые отмечают, что тиранозавр рекс обладал большим мозгом даже в соотношении с телом, что, вероятно, выделяло его среди других динозавров на интеллектуальном уровне.