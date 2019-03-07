Прослушка возле офиса Зеленского: СБУ обвинила МВД в срыве спецоперации и распространении лжи

7 марта, 2019, 20:11

СБУ обвинила руководство МВД в попытке дискредитации спецслужбы путем распространения ложной информации о прослушивании кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины относительно причастности СБ Украины к прослушиванию кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что в МВД знали об оперативных мероприятиях спецслужбы, одобренных судом и ГПУ, в отношении подозреваемого в государственной измене лица.

"В МВД Украины еще до "громкого разоблачения" было известно, что 4 марта этого года по адресу ул. Белорусская, 26 сотрудники Службы безопасности Украины проводили оперативно-технические мероприятия, которые проводились на основании постановления апелляционного суда г. Киева и по согласованию с ГПУ в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой СБУ в государственной измене (ст. 111 УК Украины). Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб ", - утверждают в СБУ.

Спецслужба заявила, что руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото спецтехники и раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем "намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства".

Также в спецслужбе отметили, что инцидент сейчас расследует ГБР.

"По данному факту 6 марта текущего года Государственным бюро расследований Украины начато уголовное производство", - говорится в заявлении СБУ.

Руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужба при необходимости предоставит МВД доступ к материалам расследования по госизмене.

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядке я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к Зеленскому, ни к любому иному политическому деятелю", - сказал Грицак.