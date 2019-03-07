Порошенко объяснил, почему не комментирует отмены судом статьи за незаконное обогащение

7 марта, 2019, 20:51

Об этом Порошенко сказал во время интервью на телеканале "Украина".

Свой отказ Порошенко объяснил тем, что как президент не имеет права комментировать судебное решение, поскольку это будет восприниматься как давление на судебную власть.

Вместе с тем президент заявил о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение.

"Хочу разочаровать чиновников, которые думают, что в результате решения КСУ они смогут избежать ответственности за незаконное обогащение. Этого не произойдет, потому что понятие "незаконное обогащение" - никто не отменял", - сказал Порошенко.

Президент также призвал народных депутатов учесть неотложность предложенного им законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

"Буквально через несколько часов после обнародования решения КСУ я сразу же внес законопроект, который имеет лишь одно отличие - он учитывает комментарии КСУ относительно презумпции невиновности. Но ответственность за коррупцию, в том числе незаконное обогащение, будет - никто ее не избежит. Обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно неотложности рассмотрения нового законопроекта, который касается наказания за незаконное обогащение. Мы должны как можно быстрее "вооружить" правоохранительные органы, включая антикоррупционные", - сказал президент.

Хочу разочаровать чиновников, которые думают, что в результате решения КСУ они смогут избежать ответственности за незаконное обогащение. Этого не произойдет, потому что понятие «незаконное обогащение» - никто не отменял pic.twitter.com/Bdj6JZuwWy - Петр Порошенко (@poroshenko) 7 марта 2019 г.

Буквально через несколько часов после обнародования решения КСУ я сразу же внес законопроект, который имеет лишь одно отличие - он учитывает комментарии КСУ относительно презумпции невиновности. Но ответственность за коррупцию, в том числе незаконное обогащение, будет - никто ее не избежит pic.twitter.com/d4RWqSjFyX - Петр Порошенко (@poroshenko) 7 марта 2019 г.