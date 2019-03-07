Перед выборами Facebook раскроет заказчиков политической рекламы в Украине

7 марта, 2019, 16:25

В середине марта Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы в Украине

Об этом сообщает руководитель корпоративных коммуникаций Facebook в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенны, передает общественное движение "Честно" .

Отмечается, что можно будет сопоставить рекламные бюджеты политиков.

"В середине марта мы запустим инструменты для того, чтобы сделать политическую рекламу (для Украины, - ред.) на Facebook прозрачной. От рекламодателей будут требовать обнародовать, кто именно платит за политическую рекламу. Мы будем сохранять эти данные в течение семи лет в публичной библиотеке. Там будет содержаться информация о том, как реклама распространялась, например, диапазон расходов, показателей, а также демография о тех, кто видел рекламу, их возраст, пол и локацию", - рассказал в письме Щегенны.

Щегенны добавил, что корпорация глобально блокирует и удаляет фиктивные учетные записи и ограничивает распространение ложной информации.

Например, в феврале Facebook временно распространил на Украине запрет покупать избирательную рекламу из-за рубежа.