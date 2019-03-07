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Опора обнаружила нарушения на митингах за Юлию Тимошенко

На Буковине наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали нарушения на митингах поддержки кандидата в президенты Юлии Тимошенко

Об этом говорится на официальном сайте Опоры.

"4 марта митинги с участием Юлии Тимошенко прошли в Сторожинце, Новоселице и Хотине. В двух районных центрах на мероприятиях присутствовали дети, которые держали в руках или были одеты в агитационную символику. Также был зафиксирован подвоз людей на собрания", - говорится в сообщении .

Наблюдатели обнаружили, что несколько детей из школы в Сторожинце вместо уроков были на митинге. Школьники рассказали, что их отпустили с занятий.

Один из учеников держал плакат с надписью "Сторожинетчина поддерживает Юлию Тимошенко". Директор школы Сергей Качановский подтвердил, что один из учеников учится в его школе, но заявил, что не знал о нахождении ученика на митинге.

В Новоселице на встрече тоже находились дети с агитационной символикой. Они были одеты в шапки и шарфы "Верю в Украину" и "Юлия Тимошенко 2019". Впрочем, дети активного участия, кроме фотографирования, в мероприятиях не принимали. Наблюдатели обратили внимание представителей правоохранительных органов на этот факт.

Кроме того, в трех районах наблюдатели фиксировали подвоз граждан. В Хотине около 20 микроавтобусов привозили на выступление кандидата в президенты жителей Хотинского и Кельменецкого районов, а также отвозили их обратно.

"Один из водителей, который привез людей с Кельменцев, отметил, что проезд оплачивали не пассажира, а заказчик - штаб Юлии Тимошенко. В свою очередь глава Хотинской организации ВО "Батькивщина" Анатолий Банар утверждает, что ни районный, ни областной штаб Юлии Тимошенко к организации подвоза не причастен, а оплата за проезд осуществлялась непосредственно людьми, которые приехали на мероприятие", - отмечают в Опоре.

Организаторы митингов нарушили закон Украины "Об образовании", который запрещает привлекать школьников к участию в политических акциях, а также закон "О выборах Президента Украины", согласно которому подвоз граждан на митинг может быть расценен как косвенный подкуп избирателей.

 

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