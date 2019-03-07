Оккупанты на Донбассе впервые с начала года применили тяжелую артиллерию

7 марта, 2019, 07:20

6 марта российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям войск ООС

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Впервые с начала года российско-оккупационные войска вновь применили артиллерию калибра 152 мм.

По данным разведки, 6 марта двух оккупантов ликвидировано и трое ранено. Также уничтожено одну единицу военной техники противника.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции были обстреляны четыре раза: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе Лебединского; из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи Гнутово; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе Водяного; из стрелкового оружия - у Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял украинские позиции: из минометов калибра 120 мм - вблизи Новолуганское; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе Катериновки; из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новтошковского; из минометов калибра 120 мм - в районе Крымского. Потерь среди украинских военных нет.

Потратив 10 снарядов, русские повредили хозяйственные постройки и линию электропередач в Новолуганском. Пострадавших среди гражданского населения нет. С начала суток враг обстрелял позиции украинских войск в районе Крымского.