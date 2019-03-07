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Оккупанты бьют из запрещенных минометов, ранены 3 украинских военных

В четверг, 7 марта, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики били по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из 82-мм минометов недалеко Крымского, с 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов - возле хутора Вильный, из стрелкового оружия - в районе Новолуганское.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения. Объединенные силы ответили на провокации террористов огнем.

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