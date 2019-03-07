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NASA возобновила работу телескопа Hubble. Что с ним случилось

После масштабного программного сбоя орбитального телескопа Hubble NASA полностью восстановила его работу

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"NASA восстановила работу основной исследовательской фотокамеры (Advanced Camera for Surveys, ACS) Hubble, работа которой была приостановлена 28 февраля. Заключительные испытания проведены и с 6 марта камера возвращена в рабочий режим", - говорится в сообщении.

Также в NASA заявили, что неполадки с фотокамерой произошли после некорректного обновления ее программного обеспечения. Оперативная группа провела повторные тесты, чтобы перезагрузить память и проверить весь процесс.

Телескоп Hubble работает на орбите 29 лет, хотя сначала срок его эксплуатации был рассчитан на 15 лет. В NASA считают, что эксплуатационная надежность аппарата до 2025 года составляет более 80%.

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