NASA готовит первый выход женщин в открытый космос
Об этом сообщает Голос Америки.
Выход в открытый космос астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох будет вторым из трех выходов во время 59-й экспедиции на Международную космическую станцию, которая стартует 14 марта, говорится в сообщении.
По словам представителя NASA, выход экипажа в космос запланирован на 29 марта, он станет первым, в котором примут участие только женщины.
Отмечается, что Кох является членом 59-й экспедиции, а Макклейн входит в нынешний состав экипажа МКС.
По данным издания, вместе с двумя астронавтами, которые выйдут в открытый космос, будет работать еще одна женщина - диспетчер системы управления полетами из Канадского космического агентства Кристен Фаччол. Она будет находиться за пультом в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас и оказывать поддержку при семичасовом выходе в космос.
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Напомним, в сентябре 2018 году компания SpaceX объявила, что планирует в 2023 году запустить первого космо-туриста вокруг нашего спутника. Полет будет осуществлен на ракете SpaceX BFR, которая до сих пор находится на стадии разработки и оценивается где-то в 5 млрд долларов.
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