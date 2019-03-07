NASA готовит первый выход женщин в открытый космос

7 марта, 2019, 21:13

Американское космическое агентство NASA подтвердило, что запланировало первый в истории выход в открытый космос двух женщин

Об этом сообщает Голос Америки. Выход в открытый космос астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох будет вторым из трех выходов во время 59-й экспедиции на Международную космическую станцию, которая стартует 14 марта, говорится в сообщении.

По словам представителя NASA, выход экипажа в космос запланирован на 29 марта, он станет первым, в котором примут участие только женщины.

Отмечается, что Кох является членом 59-й экспедиции, а Макклейн входит в нынешний состав экипажа МКС.

По данным издания, вместе с двумя астронавтами, которые выйдут в открытый космос, будет работать еще одна женщина - диспетчер системы управления полетами из Канадского космического агентства Кристен Фаччол. Она будет находиться за пультом в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас и оказывать поддержку при семичасовом выходе в космос.