Нацсовет еще на год продлил запрет телеканала RTVI

7 марта, 2019, 08:44

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил срок прекращения трансляции русскоязычного телеканала RTVI на один год

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Национальный совет рассмотрел результаты мониторингов RTVI (имеет юрисдикцию Великобритании).

Отмечается, что член Нацсовета Сергей Костинский при рассмотрении вопроса отметил, что были зафиксированы систематические нарушения украинского законодательства, а именно трансляцию фильмов, в творческом составе которых присутствуют российские актеры, которые внесены в Перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

По словам Костинского, было выяснено, что нарушения не устранены, соответственно компания не соблюдает законодательных требований.

Кроме того, было выявлено несоблюдение требований части первой статьи 28 закона "Об информации", поскольку в высказываниях гостей эфира неоднократно содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины и разжигание вражды.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Национальный совет неоднократно обращался к дистрибьютору телеканала "RTVI" в Украине ООО "Сонар" и правообладателю Brenrose Limited с письмами-оговорками относительно зафиксированных нарушений. Дистрибьютор сообщил правообладателю о возможных последствиях противоправной демонстрации аудиовизуальных произведений.

В ответ правообладатель заверил о своих намерениях в дальнейшем стараться придерживаться действующего законодательства Украины.

ООО "Сонар" проинформировал Национальный совет о прекращении дальнейшего сотрудничества с правообладателем до момента приведения содержания программы "RTVI" в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Национальный совет признал, что содержание "RTVI" не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и принял решение продлить срок прекращения ретрансляции телеканала "RTVI" до 7 марта 2020 года.