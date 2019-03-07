НАБУ провело обыски в жилищах отца и сына Гладковских
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Еспресо.TV.
По словам Сытника, в НАБУ не комментировали ситуацию вокруг "Укроборонпрома", немного подождали, чтобы все имели возможность высказаться по ситуации вокруг оборонной сферы, так как "всегда, когда проводятся такие расследования, есть определенные манипуляции".
"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах журналистов, мы зарегистрировали два уголовных производства. И сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе, по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан ", - сказал директор НАБУ.
Уголовные производства, созданные детективами НАБУ, касающиеся 10 государственных предприятий, убытки от незаконной деятельности которых составляют около 1 млрд грн.
Сытник подробно остановился на схемах, которые работали на предприятия "Укроборонпрома". В течение длительного времени военная техника, имущество были списаны, похищенные или реализованы при нулевой стоимости. Затем списанное имущество, при случае, заявлялось, как новое или такое, которое представляет Перну стоимость.
По словам директора НАБУ, яркий пример хищений в оборонной отрасли - Львовский бронетанковый завод, где убытки от незаконной деятельности должностных лиц составляли 15 млн грн, дело уже передано в суд.
Артем Сытник добавил, что следственные действия еще продолжаются, расследования проводятся с нуля.
Диретор НАБУ выразил надежду, что Высший Антикоррупционный суд, который вскоре приступит к работе, определит вину причастных и вынесет приговоры по уголовным делам в оборонной отрасли.
- Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
- Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.
- В Укроборонпроме заявили, что расследование хищений содержит манипуляции.
- В понедельник, 4 марта, вышла третья часть расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере: Укроборонпром приобрел за $ 580 тыс. высотомеры стоимостью $ 85 тыс. (завышенная в 7 раз цена).
- Укроборонпром назвал манипуляцией это расследование.
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